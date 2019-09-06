祖兒開騷過勞傷患爆發　膝頭重創要坐輪椅

天后容祖兒早兩個星期完成咗19場演唱會，呢段時間都好應該休息放鬆吓，佢喺社交網放咗幾張相，但唔係去玩而係一臉痛苦坐咗喺輪椅，之後見佢接受手術喺膝頭抽出兩兜黃色液體，佢表示係膝頭過度勞損所致，除咗生活不能自理之外，就連郁吓隻腳都會痛到爆炸，情況非常嚴重！

祖兒寫咗千字文解釋發生乜嘢，早喺開騷前已經出現膝頭發炎嘅情況，好彩可以捱過演唱會身體都冇大事發生，不過之後各個部位慢慢出現問題，最嚴重係膝頭持續腫脹同埋好似火燒一樣，原本諗住會慢慢好番，點知早兩日睇完表演之後突然急劇轉差，膝頭腫咗兩個波出嚟，郁吓都會刺痛，諗住瞓先覺就去睇醫生，點知第二朝起身根本郁唔到，患處已經由膝頭擴散至腳板底！當時祖兒試過持落床，但係隻腳一掂到地下就痛到標淚，叫咗媽咪嚟幫手，原本行去廁所只需5秒鐘，結果就用咗十分鐘，由刷牙到換衫全部都要人幫手，當時嘅感覺祖兒形容為畀人用多個士巴拿，喺隻腳入面不停撬咁痛，最後問人借咗張輪椅，用咗好多時間終於上到車出發去睇醫生。

醫生見到祖兒嘅情況都好驚訝，經檢查後決定先進行雙腳麻醉，再抽出膝頭嘅積水，再打消炎針就會慢慢好轉，祖兒話睇見診所內寫住「救我殘肢」嘅牌扁，成個人驚到打冷顫，多得身邊嘅親朋好友不停分散佢嘅注意力，醫生隨後喺祖兒膝頭抽岀50CC黃色體液，經過緊急治療後祖兒終於可以落地微微郁動，休息咗一輪情況好咗好多。

因為成件事都係坐喺度唔郁得，祖兒趁機會反思，覺得今次為藝術犧牲，就算下場如此亦表示值得，仲話日後回想番成件事會係人生最好嘅回憶，祖兒仲話好感恩傷患係喺演唱會後爆發，佢可以完成呢壯舉！

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