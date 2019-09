韓國女團少女時代(少時)隊長泰妍早前與李笛、Paul Kim及金賢宇等歌手赴德國柏林拍攝節目《Begin Again 3》,節目是講述韓國歌手挑戰到陌生的城市進行街頭表演,而將於今晚播出的一集就將講述眾人在柏林第二天發生的故事。

泰妍早上起來後便立即做拉筋運動,大晒驚人的柔軟度,而泰妍之後向Paul Kim與金賢宇講到自己因為做街頭表演而感到身體疲勞:「呢10年嚟我都要着住高踭鞋跳舞,所以我膝頭唔係咁好。」自爆有職業病的她被問到少時哪首歌的舞蹈最難時,她就選了《Catch Me If You Can》。

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。