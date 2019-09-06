終年30歲　美國鄉謠女歌手Kylie Rae車禍身亡

美國鄉謠女歌手Kylie Rae Harris美國時間周三晚（9月4日）駕車前往新墨西哥舉行的音樂節表演途中在三車連環相撞的車禍身亡，終年30歲。除了Kylie之外，另一名16歲女司機亦身亡。

事後Kylie的宣傳人員亦證實她的死訊：「所有人都知道Kylie有幾愛其家人以及音樂。最佳的致敬方式就是今日盡可能地散播愛，並聽聽充分啟發你的音樂。」據知警方正調查事件懷疑涉及有人醉駕。而於車禍前，Kylie於社交網留言表示自己架車開始冇油祈求希望趕及去鄰近的油站加油。她更留言說：「深愛的寶貝主耶穌，請你不要讓我於新墨西哥擱淺。」此外，她邊駕車邊開live表示自去新墨西哥Taos是在當地音樂節表演，仲話過去20年的人生中時常與父親及姊妹到Taos探望在當地居住的祖父母、叔伯及其他家庭成員。她說：「但基本上，除了我的叔伯及父親之外，所有在當地住的親人都已去世了。我即將要哭了。對不起，Instagram。」結果一語成讖！

育有一名6歲大女兒的Kylie來自德州，推出過兩張大碟，而3月推出了一張細碟，其中她4年前創作的歌曲《Twenty Years From Now》是有關陪伴女兒成長。