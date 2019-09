靚媽飯局！胡杏兒鍾嘉欣開盡美顏鬥索

藝人胡杏兒兩個月前生咗細仔Ryan(李奕霖),坐完月就即刻出活動搵奶粉錢,點知一轉頭,依家先生完第二個月就飛咗去加拿大,上次就同老公李乘德睇尼亞加拉大瀑布玩到濕晒,今次佢仲去埋搵老友鍾嘉欣齊齊Meet!見佢兩個頭貼頭合照勁親密,唔知係咪因為都半素顏上陣,兩大靚媽開到個美顏盡晒,兩個都即時變到皮膚白滑零毛孔,兩眼有星光,唔講都以為係兩個網紅合照!

胡杏兒仲大嗌鍾嘉欣「Beautiful mama(靚媽媽)」,仲約好下次兩家人要一齊去惠斯勒(Whistler)玩添:「Hi beautiful mama, so glad that we could come visit you in Vancouver. Eating BBQ chicken wings in your garden and baked miso salmon cooked by you in your house is just so surreal, hope we can go to Whistler together with our children SOON!!! 😁❤️👩‍👩‍👧‍👦🏔⛷🎣(Hi靚媽媽,好開心今次嚟溫哥華探你。喺你屋企花園整雞翼、食住你整嘅三文魚,個感覺真係好唔真實,希望下次我哋都可以快啲帶埋自己小朋友一齊去惠斯勒玩啦!)」

