咪神疑抑鬱復發揭戀情　吳浩康認愛崔碧珈

歌手吳浩康（Deep）今年4月被爆與36G「咪神」崔碧珈撻着，但兩人未認愛，早前崔碧珈突然五連發在社交網發功自爆：「完了吧」，事隔多天Deep終認愛，並爆女友疑情緒病復發，會陪伴女友共同渡過難關。Deep解釋當日原本一起買餸準備回家與家人食飯，但期間兩人發生拗撬，Deep着女友冷靜一下，但其後再致電崔碧珈時，她的情緒變得激動，自己亦一直有跟女友message，但第二朝看到有關報道時，自己也大感意外。Deep事後已與女友溝通，指女友承認因情緒不太穩定，一時衝動才向Deep擘面。

Deep稱女友曾患抑鬱症，雖然康復，但最近突然向Deep透露要見醫生，似乎情緒病又來襲，Deep有感自己亦有不是，因工作不定時，少了時間陪伴女友，日後會學習不頂嘴，多陪伴，會跟女友一起面對情緒，共同渡過難關。直言已戒夜蒲及亂識女仔陋習，不違言女友是結婚對象，亦想安頓下來。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。