前一晚扭傷腳　陳小春打超強止痛針開騷

藝人陳小春正舉行巡迴演唱會，自去年從成都開始，走訪了10個城市，早前小春來到第11站馬來西亞的雲頂，首次到馬來西亞舉行個唱的小春，表現特別興奮。甫一開場，小春便興奮得用馬拉話跟歌迷打招呼，引得全場歡笑聲不絕，之後小春又用國語、粵語、英文，與觀眾大說笑話，小春特別演唱了三首廣東歌《獻世》、《失戀王》和《犯賤》，恍如親善大使，令台上台下氣氛打成一片。原來小春當晚是負傷上陣，完成整整兩個半小時的演出，事緣在演出前一晚小春與特技人在台上進行總綵排時，兩人不慎相撞，小春被撞跌台上，膝蓋落地扭傷，幸好其中一位和音本身亦是專業急救員，受傷後第一時間為他檢查和包紮。而演出當日早上，經酒店駐場醫生診治後，小春不想歌迷失望，在友人安排下，請名醫替他打超強止痛針，讓小春可以又唱又跳完成整場演唱會，如此專業精神，令所有工作人員大為欣賞。

最後在安歌時，小春演唱《犯賤》時，完全不顧傷勢走進觀眾席間與樂迷握手近距離接觸，站在觀眾席一齊大合唱，小春及後走上能升降的小舞台上演唱《獨家記憶》及《多謝老天爺》。

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