蕭潤邦設計愛的腕錶　冧賀江若琳32歲生日

藝人江若琳老公、「生煎包王子」蕭潤邦（Oscar）與萬希泉合作推出腕錶，今日舉行發布會，Oscar開心表示做一件事變兩件事，既可推出自己設計的腕錶，又可作為本月30日太太32歲生日的禮物，在旁的江若琳即時咋嬌話：「好過分囉，咁就唔再送禮物喇！」Oscar解釋：「我哋結婚後的第一個生日禮物，係我親手創作，係咪特別先，錶後面仲有刻住我哋嘅紀念圖案。」

Oscar又謂今日活動特別緊張，平時打扮比較隨意，好少着西裝。又言花了半年時間完成，今日同老婆才第一次見到製成品：「佢之前都唔知個設計，好彩佢冇check手機，冇睇過啲草圖。」江若琳指不會檢查老公手錶，平時他自己都會主動報行蹤，Oscar說：「我會主動畀時間表佢，有時要同佢夾時間。」至於老婆生日除了送錶，還會如何慶祝？他說：「咁大個人都唔使咩驚喜，應該一班人慶祝，我驚佢會覺得二人世界好悶，最重要佢開心，最多約定啲Friend，如果佢唔鍾意，勢色唔對就叫啲friend唔好嚟。」江若琳即冧爆指老公平時都好浪漫。

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