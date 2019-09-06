【內地商演減少】海俊傑相隔7年再出歌

事隔7年再出新歌《長大》的海俊傑，今日到電台宣傳，他笑言重回做新人感覺，仿似時光倒流：「成20幾年冇嚟電台宣傳，好興奮。對新歌好有信心，同到兩位好有實力嘅曲、詞人合作，無可挑剔。」他開心指新歌推出至今，聽到好多讚賞聲音：「近排香港氣氛唔係咁好，亦都有藝人朋友同我講依家唔係出歌嘅好時機，但首歌都錄咗一段時間，係忙拍戲先延遲宣傳，希望同到香港人打氣。」

他坦言都有受逆市影響，亦接少了內地商演活動：「都有啲敏感。（損失幾多位數字？）咁又冇，只係可能有啲工作延期，冇取消到。」不過新歌就繼續錄製，可望明年出碟：「已經錄好3首歌，其中一首要賣個關子係同女歌手合唱，都係出年先派台，儲歌出碟。（之前話明年開騷？）依家又唔想太急，想做多啲新歌先。（有冇話想喺咩場地？）冇乜所謂，等公司安排，最緊要氣氛好、唱得開心。」

最後海俊傑又借機會大讚賢妻：「佢好支持我。（有煲湯你飲？）係我煲畀佢，但佢煮飯好叻，係天才小廚神，我突然話想食滑蛋牛肉飯，佢就即刻上網搵點整，我幸福到不得了！」

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