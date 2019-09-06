榨乾情史加入新血！馮盈盈驚冇工開

無綫節目《#後生仔傾吓偈》主持陸浩明、麥明詩、馮盈盈等在將軍澳電視城出席記招宣布黃美棋、林穎彤、戴祖儀三位新主持加入。

麥明詩與馮盈盈主持該節目已經兩年，被問到有新主持加入是否退位讓賢，麥明詩笑說：「我哋都做咗兩年，都已經被榨乾晒，情史我來來去去都係得一個前男友。」馮盈盈說：「啲網民話來來去去得我哋三個好悶，呢兩年嚟不停咁傾，已經將我朋友、朋友嘅朋友、寶寶由細到大都已經講完再講，所以有新力軍就會有多啲啲新話題。」兩人笑稱教新主持講到要出賣朋友的話題時，也要保障朋友的私隱，她們笑說：「可以話係朋友嘅朋友，或者將男女身份調轉。」

有新主持加入，問到兩人會否減少主持？麥明詩笑說：「會有唔同嘅組合，friday night有約會都可以出去，如果觀眾唔想見到我哋，我都唔介意，最緊要係觀眾嘅感受。」馮盈盈笑說：「我好介意，我想繼續有工開，少啲冇問題，千祈唔好唔畀我做。多咗主持如果撞啱拍劇時間就可以鬆動啲。」

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