黎諾懿撻着黃智雯　朱咪咪竟然咁講

無綫劇集《街坊財爺》演員黃智雯、黎諾懿、苑瓊丹、許家傑、朱咪咪等，在將軍澳電視城以嫦娥奔月造型亮相預祝中秋。打扮成后羿的黎諾懿，透露劇情將講到他與黃智雯撻着，打扮成「玉女」朱咪咪搶住說：「梗係揀我呢啲年紀嘅女人好啦，驅風去濕，除頑痰，仲要壯腰補腎添。」

黃智雯的嫦娥造型花了兩個半小時化妝，原來她入行以來一直未有機會拍古裝。問到可希望拍古裝劇？她說：「都想試吓，自己想拍宮廷劇或者做俠女俠打吓。」黃智雯覺得穿起古裝，感覺自己淑女古典的感覺，稱考慮在台慶或頒獎禮以古裝亮相。黎諾懿提起古裝也怕怕，表示會向公司力薦黃智雯拍古妝劇，他指當年拍過不少古裝劇，更要剃頭演出：「之前剃過幾次頭，依家如果要再剃頭就唔好喇，依家年紀唔細，剃咗驚生唔番。」他謂劇情將講到與黃智雯撻着：「我哋戲裏面係後現代嘅羅密歐與朱麗葉，拍到好浪漫。」黃智雯謂拍攝時相當Sweet有點心動：「又場戲講我對眼受傷，蒙住眼佢餵我食嘢，嗰一下都好感動，都未有男仔咁樣對過我。」

講到中秋節，兩人皆表示中秋節會放假與家人食飯慶團圓，黎諾懿說：「尋日買咗個電燈籠畀個仔玩，唔夠2秒已經畀佢整爛咗，所以都唔夠膽教佢玩蠟燭，驚佢燒咗間屋。」

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