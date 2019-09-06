唔知心穎幾時返！黃心美見安仔馬國明唔尷尬

藝人黃心美到灣仔錄影香港開電視節目《男士堂》，她表示節目有關男士的嗜好及收藏，自己會以女性角度出發，提出一些看法，但笑言沒有因此更了解男性。

唔回應分手傳聞

講到早前傳出與家族擁百億財產的富豪馬清偉和薛芷倫大兒子馬桂烽（Justin）甩拖，她說：「有呢個傳聞嘅時候我經理人代答咗，話兩個人之間嘅事唔回應，今日都係一樣，多謝大家關心。（依家單身？）感情嘅事唔講喇！依家生活開心，每日努力開心生活。」

未知黃心穎何時返港

至於其胞妹黃心穎年初與許志安發生偷食事件，有指她現正在外國進修，心美只表示心穎現在不在港，但拒透露她現在身處何方：「佢係做錯咗，但我作為家姐無論如何都會支持佢。（佢精神狀態點？）點都有高低起伏，要啲時間處理情緒，面對自己做過嘅事。（佢會唔會返香港？）未知，佢自己都未知，等佢ready或者會，我都希望有呢一日，佢自己答番大家問題，唔使我代答。（家人情緒有冇因此受困擾？）點都有，養兒一百歲，長憂九十九，但我哋會努力面對。（件事令家人更團結？）係有個好處令大家關係更強，每日都成長，亦睇清楚好多人和事，多謝錫我哋嘅朋友。（中秋冇得全家食團圓飯？）我哋屋企好少慶祝。」

對於有網友在網上人身攻擊，心美表示只好任有他們鬧，發洩完就沒有事。而問到將來見到許志安或馬國明會否咁尷尬？她相信不會，未聯想到屆時情況，但不會因此避開不做該工作。

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