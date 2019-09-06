四叔外孫女嫁郭得勝姪孫　嘉欣亨亨甜蜜到賀

「千億新抱」李徐子淇外甥女、前恒基地產主席的「四叔」李兆基外孫女李敬儀（Vickie），今日與已故新鴻基地產創辦人郭得勝嘅姪孫郭兆聰（Jonathan）喺四季酒店舉行結婚儀式及酒會，明天擺酒大宴親朋，鑑於一對新人作風低調，一連兩日的婚禮亦不舖張，公關透露是私人宴會，新人不接受採訪及不會露面。

婚禮儀式於中午舉行，現場布置以中西合壁為主，並以鮮花作點綴，簡約平實顯幽雅，而仲以「郭」、「李」兩個姓氏作為Logo，好有意思。Vickie爸爸李寧及胞妹李瀅一早到場打點，而新郎的長輩郭炳江及郭炳聯先後到賀。與一對新人友好的許晉亨、李嘉欣夫婦拖手甜蜜到賀，此外還有周國勳及女兒周穎詩、莊家豐、莊家淦、邱德根孫女邱詠筠等名人嘉賓出席。穿上旗抱到賀的周穎詩被問送了甚麼賀禮？她不願透露。

而歌手傅珮嘉喺社交網透露，孖住老公出席酒會，仲上載Vickie同Jonathan嘅結婚相，只見Vickie穿著白色婚紗同Jonathan手拖手，情深對望，而Vickie婚紗還露出小纖腰，十分性感。

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