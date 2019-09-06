游12個鐘渡海泳！方力申點解決大小便？

藝人方力申（Alex）出席Bow Tie Walk紳士巡遊及Fine Gentlemen Evening，為2019東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」揭幕，Alex稱也略懂投注，不過除了第一次投注賽馬贏過錢，之後都是輸錢。講到煲呔，他認為男人穿西裝和打煲呔，會特別有型及有紳士味道：「我平時好少咁着，但今日着起真係有眼前一亮嘅感覺，我平時唔會咁着係怕閃到人，所以要掩蓋吓自己嘅光芒。呢個煲呔結係手打，我自己唔識打，現場有專業人士幫我打，係位年紀大過我嘅女士，呢種有少少親密嘅舉動，令我有少少窩心感覺。（有冇女仔幫你打過煲呔？）冇，打領呔都冇，因為其實好難。（識會加分？）未必，不過我覺得有時幫對方打吓係情趣，我就幫對方打個蝴蝶結囉！」

他正積極練水以準備渡海泳籌款：「我今朝六點幾練水，要調理身體同作息時間，因為我渡海泳當日要凌晨三點作準備，如果之前唔夠瞓又要游十二個鐘就唔掂，仲有要戒酒，雖然我好少飲酒，要早睡早起，食嘢都要戒。（清心寡欲？）我平時真係食好多肉。我要游十二個鐘，啲人問我點解決大小便問題，咁小便就好容易，大便就好難，所以我要食多啲菜，平時排泄得好啲，每日定時排泄，咁喺個海就唔會亂來。」又笑言朋友說會開遊船河派對等他。

Alex有份演出的無綫網劇《衝鋒隊2019》停拍，他稱有短訊慰問之前被炒的監製李志倫，但未有通知何時再開拍：「呢段時間我可以專心練水。（套劇胎死腹中？）唔知，我覺得如果再開都冇咁快，如果要我拍，我都怕自己冇時間，要再度期。（覺得可惜？）做藝人手停口停，當然可惜。」

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