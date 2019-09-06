冇吳業坤咁勁！sp'ACE操肌失敗

樂隊sp’ACE今日出席網上直播音樂節目，將於月底假旺角麥花臣場館開騷的他們，表示當是次演出為騷前熱身，同時宣傳新歌《You’re not the only one》：「講講吓都好緊張，最近都閉關綵排，一星期有3日都綵到去凌晨。（最近有好多場喺麥花臣開嘅騷都延期，會擔心？）唔擔心，要延期都冇辦法，冇理係點我哋會繼續準備。」講到他們曾說要學吳業坤操肌，問到有何進展？成員吉吉說：「學唔成！要睇進度，剝都要有嘢睇先得。吳業坤佢操得好勁，如果我斷水、斷食會冇力唱，但着背心係都係有機嘅。」

身旁的主音Ray（鍾健威）無奈謂：「最緊要唔好病！但我已經病咗。」問到女友黃美棋可會心痛？Ray表示雙方都好忙：「有時大家收工傾偈都覺得交心啲、投入啲。」吉吉接住說：「久唔久開騷有小別勝新婚嘅感覺，同老婆見少咗，反而會多咗新鮮感，但完騷我哋就要交人。」續透露個唱設五大元素發放正能量：「內容就要大賣關子，係關於人嘅一生。」至於講到美棋日前生日，Ray指有同女友食飯簡單慶祝，及送了一份禮物表心意。

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