冇吳業坤咁勁！sp'ACE操肌失敗

樂隊sp’ACE今日出席網上直播音樂節目,將於月底假旺角麥花臣場館開騷的他們,表示當是次演出為騷前熱身,同時宣傳新歌《You’re not the only one》:「講講吓都好緊張,最近都閉關綵排,一星期有3日都綵到去凌晨。(最近有好多場喺麥花臣開嘅騷都延期,會擔心?)唔擔心,要延期都冇辦法,冇理係點我哋會繼續準備。」講到他們曾說要學吳業坤操肌,問到有何進展?成員吉吉說:「學唔成!要睇進度,剝都要有嘢睇先得。吳業坤佢操得好勁,如果我斷水、斷食會冇力唱,但着背心係都係有機嘅。」

身旁的主音Ray(鍾健威)無奈謂:「最緊要唔好病!但我已經病咗。」問到女友黃美棋可會心痛?Ray表示雙方都好忙:「有時大家收工傾偈都覺得交心啲、投入啲。」吉吉接住說:「久唔久開騷有小別勝新婚嘅感覺,同老婆見少咗,反而會多咗新鮮感,但完騷我哋就要交人。」續透露個唱設五大元素發放正能量:「內容就要大賣關子,係關於人嘅一生。」至於講到美棋日前生日,Ray指有同女友食飯簡單慶祝,及送了一份禮物表心意。

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。