結婚對象！吳浩康見過崔碧珈家長

歌手吳浩康（Deep）大方認戀上崔碧珈（Anita），他回覆東網說：「多謝大家嘅關心，我同Anita喺年頭開始拍拖，到依家半年左右，我最欣賞Anita好專注工作，做嘢好投入，故勿論件事佢識唔識，佢都會諗辦法去解決，我覺得呢個女仔好有諗法。」對女友的抑鬱症，Deep說：「佢有見醫生，都控制嘅，多謝大家關心，我哋都會努力面對同一齊度過。」兩人是否已見家長？他坦白說：「我有見過佢媽咪嘅，都見得密嘅。（視佢為結婚對象？）我依家都係適婚年齡，開始得一段關係，我都係會諗將來同埋想結婚，Anita都係一個好女仔，所以我哋啱啱一齊嘅時候，我哋都有協議咗重點係支持對方嘅工作，我哋兩個都係以工作為先。」

Anita被標籤是性感女神，拍拖後可會不想女友走性感路線？他說：「我自己覺得呢個係佢嘅工作，我應該去尊重同埋支持，我哋喺埋一齊應該互相支持，成為大家工作嘅動力，我哋第一步嘅目標都係咁，所以其實嘢我哋都會低調，耷低頭好好咁去經營我哋事業同關係。」

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