催蕭正楠造人！曹永廉入產房直擊翠如生B？

藝人蕭正楠與兄弟曹永廉（阿廉）不時拍住上四圍登台，前晚就在九展舉行一場《老廉蕭Show》演唱會，合唱了多首金曲，亦有獨唱環節，兩位唱家班與粉絲度過了一個開心、盡興的晚上。蕭正楠太太黃翠如亦有捧場，更化身粉絲，在後台與兩人合照。

寸兄弟係老臨

演唱會上，阿廉笑言兩人合作拍攝無綫劇《大太監》後變得熟落，阿廉說：「當時阿蕭做臨時演員！」阿蕭說：「我知你係男二。」他們指當時在橫店拍外景經常吃羊肉，兩個星期內足足肥了10磅，又坦言很開心每晚都傾心事。阿廉表示看住阿蕭成長，愈做愈好，見證着他拍拖、結婚，希望他與翠如盡快生小朋友，阿蕭即說：「睇住佢點樣生細路呀？睇住個過程，入埋產房？」引得全場爆笑！

密謀再搞「天團」騷

講到搞氣氛，蕭正楠與曹永廉這一對的默契不容置疑，曹永廉受訪時說：「今次好順利，非常之好，觀眾反應都好好。（會唔會再開？）未諗呀！可能有機會就傾吓其他地方。其實要開都好大壓力，因為我同阿蕭都一齊開緊劇，又要綵排，又要記歌詞，呢段時間都好攰，依家終於鬆晒，個客滿意到不得了！」蕭正楠笑說：「好開心呀！以前做歌手都冇機會開演唱會，可以開到真係託阿廉鴻福，我哋傾緊其他地方開，都係我哋呢個男子天團坐鎮。」

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