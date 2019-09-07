剪齊蔭都有罪！吳謹言遭網民狙擊

內地女星吳謹言在演藝圈捱了8年才抬頭，多得神劇《延禧攻略》「魏瓔珞」一角躍升為一線女星，她在劇中與「乾隆皇帝」聶遠的一段情，更被封為「最強情侶檔」，之後兩人在《皓鑭傳》續前緣，依然「演者甜，睇者蜜」，可惜後勁不繼，人氣不進則退！早前內地劇組宣布「言遠配」第三次合作，拍攝都市劇《幸福一定來敲門》，熱捧度由正變負，劇集未播網民先嗌罷睇，狠批鄉下佬搭上城市職業女性的愛情橋段太老套，齊聲說「不」！

寸「死魚眼」太突出

曾被央視點名批評耍大牌的吳謹言，新劇出師未捷身先死都未算閉翳，早前她在造型師安排下，一洗娘味以時尚造型出席各大品牌活動，豈料卻被嘲「Copy精」，指其妝容、髮型及拍照甫士都滲透着濃濃的「Angelababy味」。之後她索性徹底轉型，將留了多年的劉海「一刀切」變成露眉齊蔭髮型，雖然感覺煥然一新，但又被網民取笑「自暴其醜」，將無神的「死魚眼」赤條條展露人前，真的剪髮都有罪！

導演嘲似中女

承受沉重壓力，在《延》劇遇強愈強的「魏瓔珞」亦難抵人言可畏，現年29歲的她早前自爆受脫髮困擾，最怕就是吹髮：「一吹頭髮就掉在地上及落在手上，看到會心痛。」坦言擔心有朝一日變成「地中海」！她又大呻膚質變差，自言曾對素顏充滿自信，但最近只要不化妝就覺得受不了，最傷心是被導演調侃，以前拍她像22、23歲，後來拍她卻像37、38歲，真人比上鏡老了近10年。被指演技差已經傷透心，現在還未老先衰，難怪她愁到變人乾！

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