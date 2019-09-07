相隔4年有新作！玉森裕太玩平行時空

日籍作家東野奎吾鮮有的愛情小說《平行世界的愛情故事》近日被改編成電影推出，由備受矚目的新生代演員玉森裕太、吉岡里帆和染谷將太共同主演，主題曲更邀來宇多田光主唱，未上映已備受觸目。近期活躍於歌、影、視、甚至綜藝節目的玉森裕太出演男主角「崇史」，這是他睽違4年主演的電影作品。談到拍攝時，他表示：「每天都是挑戰，努力埋守於詮釋角色當中，即使不用拍攝的日子，也會一直意識到『崇史』這個角色在心中，我全心全意地完成這部電影，這是我相當有自信的作品，希望大家會喜歡。」

吉岡里帆則在電影的「兩個世界」中，分別與玉森裕太及染谷將太發展成戀人，她表示：「我所飾演的角色橫跨了兩個世界出現在大家面前。這部過去大家認為相當奇幻的題材，能在現在這個時代化為影像呈現在大家面前，真的相當吸引人。」

染谷將太於戲內與玉森裕太分屬好友，但卻介於好友和女友之間的糾纏關係。他說：「這是一段講述有如宇宙世界般浩瀚的大腦，所引起的一段獨一無二的愛情故事，希望觀眾都能跟着劇中的線索，浸醉於這段愛情故事，親眼目睹那令人衝擊的結局。」

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