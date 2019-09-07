東方日報C1：容祖兒膝頭重創坐輪椅求救

樂壇天后容祖兒為演唱會搏晒命，積勞成疾，全身傷痕纍纍，膝頭重創更痛得她死去活來，搞到要坐輪椅搵醫生急救，從膝頭抽出50cc黃色液體及治療後，她終可落地，但依然覺得為藝術犧牲是值得的。

容祖兒上月在紅館舉行十九場演唱會，目前正放假休息，她昨日凌晨在社交網上載坐輪椅的憔悴照片，她透露雙腳嚴重勞損，導致膝蓋發炎，就像被火燒般痛苦不堪。經過一日休息，祖兒昨日表示已經能用拐杖行路：「醫生話我勞損，可能之前連續跳咗成個月冇休息過，我為咗個演唱會真係搏咗命！」

「腫出兩個大球」

祖兒寫下一篇長文解釋其痛苦經歷，原來早在開騷前她的膝蓋已開始發炎，要靠醫生打一些啫喱入膝蓋，藉此支撐每場騷的勁舞演出。完成演唱會任務後，她的膝頭都會劇痛，每隔一段時間就好似火燒一樣，既不能屈也不能伸，每日都用熱水浸腳減輕痛楚，本以為需要時間慢慢治療，走路像老人家般拐着，怎料情況急速變壞，她說：「膝頭哥腫出兩個大球……痛醒，一對膝蓋的水腫已經伸延到腳板，我嘗試用手將雙腿移去床邊，準備落床，但腳趾一碰到地下，眼淚已直標。」

似被士巴拿撬緊

深感無助的她只好呼喚媽媽過來幫忙扶起她，平日五秒鐘往洗手間，結果花十分鐘才到，更說：「由刷牙到換衫全部都要人幫手。」而等待朋友找輪椅接她往求醫時，雖然坐下來，但雙腳的感覺似被人用多個士巴拿不停在裏面撬，連其愛犬豆豆也替她難過。當醫生見到她的情況都大表驚訝，經檢查後，表示要為她雙腳做麻醉：「然後將膝頭哥裏面的『戀之分泌』抽出來，再為我打兩口消炎針。」在診所內看到寫住「救我殘肢」的牌匾，想到要打針，她成個人驚到打冷震，最後醫生為她在膝頭抽出50cc黃色液體，經過緊急治療，她終可以落地微微郁動。

承受着巨大痛楚的她趁機反思，覺得今次為藝術犧牲還是值得，回想起成件事，是人生最好的回憶，還感恩傷患是在演唱會後爆發，讓她可以完成壯舉：「我的人生苦與樂總是參半。」

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