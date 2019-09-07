男友唔願睇親熱場面　葉巧琳被迫「分手」

歌手葉巧琳（Mischa）之前推出「水質女生戀愛連續劇」系列歌曲第1章《水舞間》，講述小女生找到心儀的男生，近日她推出第2章《一對一》，承接上一集的故事發展，講到小女生約會心儀男生的心情，她表示：「個女仔心情係好期盼，MV入面有好多女仔嘅幻想場面，佢會諗同個男仔食完浪漫晚餐之後，唔知會去邊，又會諗會唔會去個男仔屋企過甜蜜嘅一晚，所以揀衫時，由內到外都精心揀過。雖然話個女仔好期待同個男仔有『發展』，但都有少少含蓄嘅，唔可以一嚟就咩都畀晒個男仔睇，所以佢好希望可以慢慢向個男仔透露自己嘅心意。」

今次再度邀得著名排舞師兼好友麥秋成為她排舞，但男主角就換上新進演員吳智杰（Joseph），原來他與Mischa是戲劇班的同學，但就想不到要跳辣身舞，故氣氛變得尷尬又有趣，Mischa表示：「因為同Joseph熟，所以變咗會怕醜啲，初初第一次跳舞，我直頭唔敢望佢，但係排多幾次之後，就放鬆少少。」Joseph就笑言Mischa在他眼中是「比較男人嘅女人」：「所以一開始冇尷尬，因為要投入角色，而且啲辣身舞又未到好親熱嘅程度……」Mischa急急解畫話：「塊面好近㗎！就快錫到咁近！」而Joseph是首次在螢幕上跳舞演出，故為Mischa獻出第一次。

Mischa自言今次造型是她史上最性感，而且在拍攝前不斷催眠自己「我好愛呢個男仔 （Joseph）」來入戲，她笑言：「拍之前我同男朋友講『我要同你分手喇，因為我要愛上另一個男仔，但係你畀12個鐘我，12個鐘後我就會返嚟你身邊㗎喇，唔再愛佢。』」為了開工而搞到暫時分手，原來是Mischa在戲劇班所學：「我上戲劇班時學到一種演戲技巧，『要Being，唔係Acting』，我唔可以扮自己去愛一個男仔，係要真係去愛一個男仔，所以我拍攝前一晚就開始同男朋友講我唔可以愛佢，其實佢有少少呷醋嘅，但我希望MV拍咗出嚟，大家都鍾意嘅話佢都OK嘅，佢都同我講只會睇MV一次咁多，之後唔會再睇，哈哈！」

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