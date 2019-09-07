歌聲扣人心弦　李宗盛逼歌迷拭淚合唱

台灣歌手李宗盛2019｢有歌之年」巡迴演唱會，5月起走過多個城市，本月6日在寧波舉行第19場，每一場均感觸極深，無不拭淚大合唱。李宗盛說：「我是個寫歌者，有幸用歌跟大家結緣，這次巡演就是去我所有沒有辦過個唱的城市，來見老朋友。」他也將在2020年1月帶着「有歌之年」首度前往高雄巨蛋開唱。

李宗盛的《有歌之年》，是他20歲時和朋友組了個樂隊叫木結他開始，1983年得到了製作專輯的機會，一曲《結束》獲14周冠軍，成了當年最暢銷專輯。演唱會上，他穿着跟20幾歲時的一樣裝扮，白襯衫配牛仔褲，用自己首張個人專輯中的《開場白》、《生命中的精靈》和《寂寞難耐》帶領歌迷穿越時光長廊，勾起歌迷無數回憶。

李宗盛已創作製作逾300首歌曲，與近70位歌手藝人合作過，為華語樂壇出產大量膾炙人口的暢銷金曲，在每個人生命中留下印記，他謙虛地說：「小李就是寫歌的，一個寫歌的人何德何能得到大家喜歡，我也不過在幕後出了點力，我要特別感謝把我作品唱紅的歌者。」演唱會上，他重新詮釋1989年至2000年之間每年的代表歌曲時，令幾代歌迷也聽得津津有味，全程大合唱，及幾度哽咽。

李宗盛說：「一首歌不管創作過程多久、多難，寫出來若得到你的共鳴喜歡，其實它就是你的，也只是我與你共享千萬分之一。」這亦是推動他繼續寫歌的動力，每當精疲力竭的時候就會告訴自己：「你寫的每一首歌都有可能改變一個人的一生。」

李宗盛巡演由李劍青全程擔任結他手、小提琴手及合音，在演唱《出城》前李劍青自述12歲便離開家鄉，在外漂泊多年，而《出》給人的感受就是離家的遊子，回到故鄉的一些感受，獨特的嗓音與敘事性超強的歌曲令無數「異鄉人」感同身受。

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