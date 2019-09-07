莊思明楊明好事近？莊媽媽開晒聲恨抱孫

藝人莊思明、楊明（阿楊）之前本來打算假期去旅行，但由於二人都要趕拍劇集，故今次旅行去不成，但二人就飛返馬來西亞跟思明的母親慶祝生日，老人家當然開人不已。問到二人送了甚麼給母親時，思明謂：「冇呀！因為太趕，不過我已經問咗媽咪想要乜嘢禮物，之後會送畀佢，我哋都寫咗張生日卡畀佢，不過我哋飛返去同佢慶祝，佢已經好開心，媽咪仲讚阿楊乖仔。」問父母有否向二人催婚時，她謂：「咁又冇喎！佢哋冇刻意咁講，但就話生日願望想啲仔女生多啲孫畀佢，但冇指明邊個。」

拍拖四圍遊

思明與楊明亦有於馬來西亞四處遊覽，更去了一個叫「黑風洞」的廟宇，那兒有很多猴子，楊明餵牠們時，更有一隻爬上他的膊頭不肯離開。思明稍後會開拍無綫劇集《使徒行者3》，思明接受訪問時謂：「我會同黃智雯有多啲同場戲，未知會唔會有好多動作戲，不過個角色係自己第一次演。」而楊明即將會為劉家豪新劇客串，十月亦會開拍另一套新劇，所以二人的旅程將會於明年才成事。

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