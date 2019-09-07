【守護另一半】鶼鰈情深　齊抗病魔

無綫娛樂主播林子博的太太Shirley去年確診患上在港罕見的「平滑肌肉瘤（腹腔）」，病情已進入第四期，惟病魔令兩人感情更堅貞，子博盡力照顧愛妻，並努力遇到醫學界翹楚。其實圈中亦有多對堅毅夫婦，即使一方患重病，另一方依然不離不棄，鶼鰈情深。

黃日華與梁潔華

黃日華與太太梁潔華於1988年結婚，多年來非常恩愛，2014年梁潔華患「急性骨髓性白血病」，黃日華一直守護在側多次陪伴進出醫院，獲太太讚是「100分好老公」，而單是醫藥費每月高達10萬，黃日華遂頻頻返大陸登台出騷賺錢，不惜被指再扮郭靖是食老本。去年再傳梁潔華舊病復發，黃日華為貼身照顧太太一度停工。

林淑敏與老公

「大小姐」林淑敏（Mandy）於2010年確診患上乳癌第二期，要接受化療及標靶針，並要剪走感染的乳房表皮，但當時仍是男友的陳中原對她不離不棄，兩人更於2013年結婚，Mandy說：「治療期間，我家人都在加拿大，好幸運有我的老公，他不斷鼓勵我，給我信心，真正不離不棄的守護。」Mandy康復後繼續打拚，更憑「大小姐」一角成功入屋。

羅家英、汪明荃

羅家英與汪明荃風雨同舟逾30年，2004年底羅家英確診肝癌第三期，汪明荃放下工作陪伴他，並提出待他康復後就結婚，令羅家英勇敢抗癌，到2014年，他不幸發現左肝有兩厘米腫瘤，兩人再次積極攜手面對，經歷生死，羅家英更體會何為摯愛，感動地說：「呢30幾年好感激身邊有你，我呢世人同你相遇係晚咗啲，如果有下一世嘅話，我想早啲搵到你，早啲陪住你，你願意嗎？」

梁漢文與太太

歌手梁漢文與太太林文慧（Karen）於2008年結婚，但婚後三年，Karen確診患上乳癌二期，梁漢文當時忙於籌備入行20周年演唱會，但仍堅持每天陪太太接受電療及化療，並不停到內地登台搵銀籌醫藥費，最後Karen抗癌成功。

艾威與太太

藝人艾威與太太Lisa結婚十多年，Lisa於2015年發現子宮位置有腫瘤，割瘤後肝部及腎部陸續出現積水及氣泡問題，情況嚴重，艾威一直堅持照顧太太，並豪花近百萬積蓄為太太醫病，之後太太肝功能衰竭，他更決定捐肝救妻，攜手度難關。

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