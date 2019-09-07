重捨歌手夢　阮兆祥難忘羅文搣橙畀自己

藝人阮兆祥（祥仔）早前接受電台訪問，讀書時已公認唱功好的他，跟華仁的李克勤分別號稱「學界陳百強」和「學界譚詠麟」。祥仔曾先後參加第三屆華星新秀同第二屆十九區歌唱大賽，最終於85年十九區一役贏得季軍轉入電台DJ入行，88年推出首張專輯《序曲、另一半》，其R&B曲風《In your eyes》為人認識，卻因第二張專輯《我心深處》銷量不理想（約售出5000張），才決心轉戰電視圈，令他放下歌手這身份足足三十年。今年他高唱《大夢想家》，重拾歌手身份推出翻唱靚聲碟繼續追夢，並計劃於10月底假麥花臣場館舉行一次純以歌會友的演唱會！

難忘偶像羅文搣橙畀自己

阮兆祥提到挑戰翻唱《天各一方》，感謝胡楓（修哥）做獨白開金口獻聲，祥仔說：「修哥把聲好有經歷，半個鐘錄完後，我同譚國政你眼望眼，發覺大家都有淚光，好感動，胡楓嘅獨白，將首歌推到極致。」祥仔亦翻唱偶像羅文的《月兒彎彎》，並重提羅文當年上他主持的凌晨節目舊事，祥仔說：「佢帶水果上嚟，好珍惜嗰次兩人獨處嘅機會，互討心聲，我記得我開咪講嘢，佢搣橙，之後遞個橙畀我食，諗都諗唔到我偶像，居然唔理節目多唔多人聽，用朋友身份陪我做節目，又唔怕成手橙汁，搣橙畀我食，大家覺得好小嘅事，對我嚟講係最大，好感動嘅事。」

遺憾亡父未能見證自己事業成績

祥仔一向予人開心果形象，但提到人生唯一遺憾，是未能讓已逝世的爸爸看到自己現在的成績，並忍不住哽咽，他說十七歲時爸爸因急病突然離世，他說：「有日爸爸嘅舊同事同我講，話阮sir（阮爸爸）嘅Locker度貼咗我嘅剪報，我係完全唔知，佢哋話我參加新秀時，爸爸不知幾驕傲。」

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