傅明憲戥90歲爸爸入稟追討前夫500萬心痛

藝人傅明憲到荃灣出席活動，講到爸爸傅國梁（藝名傅奇）入稟高院索償傅明憲前夫葉劍波500萬港元，她表示：「件事係2014年年尾，葉劍波搵我爸爸支持佢搞上市集資，爸爸好錫佢，想佢東山再起，所以2015年1月爸爸就畀咗500萬支持佢集資上市，合約寫明18個月後歸還1000萬。」她續謂但對方沒有上市，爸爸追問他情況，但他謂仍努力中，差少少，所以爸爸繼續等他消息，本身2016年中要還，但一直沒消息。

傅明憲：爸爸想攞番啲錢養老

她續謂：「爸爸年紀大，唔想等啦，想攞番啲錢，所以由2016年中等到2018年，期間用短訊追問情況，但未追到，對方一係遲覆，一係就話仲努力緊，叫爸爸等吓。但今年爸爸都90歲，想攞番啲錢養老，但對方冇畀，冇辦法下搵律師入稟，令到爸爸咁擔心我都好心痛，佢好無奈又有口難言。」問到事情可要上庭或庭外和解？她表示：「爸爸90歲仲要打官司，由加拿大番嚟香港出庭會好辛苦，希望件事快啲解決。」她亦謂入稟前有聯絡葉劍波，亦有追過對方，爸爸亦有寫信給對方，但都未有回覆。

剛去完哥斯達黎加潛水睇鯊魚

另外，她透露剛剛去完哥斯達黎加潛水睇鯊魚，要搭36個小時船到一個接收不到信號的荒島，並在那裏住了一個星期。她表示已看過鯊魚很多次，但今次與虎鯊的距離最近，問到潛水近距離睇鯊魚不驚？她表示：「其實嗰度兩年前發生鯊魚咬死人嘅事件。（咁你仲夠膽？）我唔係好緊張，鯊魚對反光、白色嘅嘢有興趣，所以我為個行程準備咗全黑裝備，同埋我對潛水教練有信心，如果有咩事佢哋都會即刻上水。」

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