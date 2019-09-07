港姐決賽前夕！黃嘉雯搵男友鬆一鬆

《2019香港小姐競選決賽》明晚舉行，十位候選佳麗假電視城進行泳裝綵排，並由網民透過網上平台選出心水佳麗，最終由（8）古佩玲以176萬票數勝出。

一眾候選佳麗以比堅尼泳裝上陣展現美態，大熱（1）黃嘉雯、（5）王菲及（7）楊詠彤身材均勻，狀態不俗。而（2）蔡嘉欣就繼續用化妝品遮蓋大腿上的紋身。談到決賽在即，黃嘉雯直言心情緊張，會盡力做好綵排，她說：「希望可以瞓多啲，呢排都唔夠休息，都有重溫近幾年嘅決賽片段。（今晚男友會唔會陪你輕鬆吓？）有機會，唔知，因為應該都會排到好晏。（男友會去現場支持？）都會，得兩張飛，另一張畀家姐。」

問到可有信心入三甲？黃嘉雯說：「希望，冇諗太多，做好自己就得。（今年冇咗試戴后冠！）綵排就有，但唔緊要，到時戴真嗰個囉，個個都想嘅。」

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