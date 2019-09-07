當係結婚禮物！蔣嘉瑩囝囝奉獻第一次

新人施匡翹（Zaina）為處女作《初心》拍攝MV，同門師姐蔣嘉瑩為支持Zaina，將4歲兒子Marvis的第一次螢幕演出奉獻給她，擔任MV的特別嘉賓。在拍攝現場Zaina與Marvis玩瑜伽動作，單腳站立鬥平衡力，不過Marvis似乎不習慣面對太多攝影機，突然變怕醜抱住媽媽雙腿相當搞笑。

講到這首歌，Zaina稱當時收到要錄這首歌時是有不開心，因正藉考試，怕要溫書又要記歌詞，最後她就用溫書方法，就是將歌詞抄寫一次來幫助記憶，最後順利完成錄音而考試成績都不錯。原來Zaina是修讀幼兒教育，所以面對Marvis這位小朋友都沒難倒。

至於Marvis是演她男友的童年時代，蔣嘉瑩笑謂因Zaina都要有個小女孩演她的童年，所以便出動埋Marvis的女同學兼小女友來演出，笑道：「將來呢個MV到佢大咗結婚當係結婚禮物送番畀佢，但我就唔知個女仔仲係咪嗰個喇。」

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