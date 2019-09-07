搵歐信希合唱夠新鮮！葉振棠恨圓紅館夢

歌手葉振棠和歐信希下午到旺角，出席新碟《功夫之城》簽名會，獲粉絲撐場，場面熱鬧。談到今次與歐信希合作，葉振棠表示：「同公司嘛，出嚟效果剛柔並重。男女合唱歌唔少，我哋男男合唱有新鮮感。」錄音期間由於葉振棠要出埠，所以最終二人分開錄音，不過歐信希直言製作認真：「之前開晒會，棠哥（葉振棠）錄完就到我，出嚟效果令人滿意。」

葉振棠透露明年3月將舉行入行50周年演唱會，暫定於伊館舉行兩場，他直言屆時歐信希是重點嘉賓，至於製作形式，他希望將自己入行經歷串連成一個故事。談到50年的難忘事，葉振棠坦言：「好多嘢都好難忘，尤其係我嘅事業經歷咗幾個高低起伏，好似八十年代我唱咗幾隻電視劇主題曲，點知學人走去搞錄音室，直至亞視再搵我唱主題曲，事業反彈。呢幾年我嘅唱片公司幫我出發燒碟，頭兩隻仲攞埋獎添。」

至於刻下最想完成的心願，他直言是「紅館夢」：「申請左6次都攞唔到期，佢哋又唔需要話畀我聽點解唔批。（再試？）搞埋伊館個騷先，伊館期依家都好難攞。」談到演唱會準備，葉振棠表示每日都有做運動，例如緩步跑，飲食方面亦有節制，事關他擔心患家族性遺傳糖尿。

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