【潮魅】Metallic成Must have　時尚感滿分

踏入9月，秋天正式來臨，今年各大時裝品牌擺脫了黑白灰，運用大膽的色系，令人驚喜萬分。星級造型師郭慶彬（Ricky Kwok）為讀者推介金屬色（Metallic）是must have之選，並建議如何聰明地運用Metallic元素，令造型毫不誇張卻又時尚感滿分：「今年我可以畀大家Tips如何配襯Metallic造型，我會盡量配襯牛仔褲，或者以Casual嘅造型去搭配，令整體造型比較生活化同有型。」

Metallic，看似浮誇、不容易駕馭，但絕對是時裝人必備單品。Metallic並非一定局限於金銀兩色，其中意大利時裝品牌Sportmax Code、PENNYBLACK和iBLUES於今年秋冬系列都貼近潮流，打破傳統，將金屬色展現得淋漓盡致。Sportmax Code系列將Metallic加上印花等元素，為整體造型增添層次感，於日常生活中展露時尚鋒芒！而PENNYBLACK今個秋冬以夢幻宇宙為靈感，為滿足人類對太空的遐想，配色方面運用了冷調的金屬銀色，在視覺上充分演繹出未來感，實行閃爆宇宙！iBLUES今季服飾設計的印花圖案多彩且富生命力，展現民族的色彩，一掃秋冬季的單調與沈悶。

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