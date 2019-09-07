《12個夏天》獲好評！連詩雅鏟牛糞洗底

歌手連詩雅（Shiga）與林穎彤（Bella）錄影常識問答比賽節目，兩人自嘲常識一般，將會負責製造搞笑效果。提到Shiga跟陳家樂到韓國拍攝的無綫節目《12個夏天》播出後，有不少好評，有網友以洗底形容她，她說：「我哋去咗啲鄉村地方，我有食牛飼料同鏟牛米田共。（網友覺得你放下身段？）其實我平時好多嘢都自己做，會洗廁所、做家務，但冇人知，唔通每次都要開Live畀人睇？節目最後我都有喊，啲Crew話估唔到我乜都肯做，令我好感觸。」

Shiga與Bella要即場唱新歌，作為樂壇新人的Bella直言很緊張，甚有經驗的Shiga也說：「雖然入行咁耐，但我每次唱Live都好緊張。」Bella剛推出第二首歌，並將派台，她說：「第一首歌仲有藉口，依家要再做好啲，同埋好開心可以有再一次做新人嘅機會，會好珍惜。」

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