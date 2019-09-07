想搵精子銀行！莊思敏諗養AI細路：拔佢喉

藝人莊思敏（Jacquelin）到荃灣出席與小朋友迎中秋的活動，大讚活動有意義，因為此慈善機構是照顧有工業意外的家庭。她又謂現時小朋友很早熟，很有自己想法：「所以5歲以上嗰啲，我會好似朋友咁同佢哋溝通，同埋有時做節目都發覺4、5歲嗰啲小朋友已經訂立咗志願，有啲可能想做演員、男團。」

問她可會生小孩？她笑言：「隨緣啦。（首先要搵到男友？）係囉，或者精子銀行。（有諗過？）早幾年有諗過，但依家科技發達，發覺有AI小朋友，起碼唔會激你，因為可以拔佢舊電、拔佢喉。」提到妹妹莊思明與男友楊明回馬來西亞幫媽媽慶生，她表示因要開工，所以兩星期前已提早回去，問到媽媽生日願望可是想她快些拍拖？她笑言：「佢應該都係想身體健康。（佢已經放棄咗你？）唔係嘅，可能驚生日願望講出嚟唔靈。（佢冇再催你？）呢啲冇得催，要慢慢搵吓啱唔啱。」

而同場的劉倬琦表示開製作公司拍戲，但因近日社會氣氛不好，所以計劃叫停：「合作嘅美國朋友都唔敢嚟香港，希望香港盡快回復平靜，我都想拍啲關於香港填鴨式教育嘅嘢。」

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