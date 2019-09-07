瘦到露墊！黃榕為健美比賽慘跌兩Cup

藝人黃榕及湯沛宜（ToTo）到九龍灣參加健美比賽，身穿比堅尼大晒Fit到漏身材！黃榕已是第四度參賽，上次最好成績得亞軍，她希望今次能夠奪冠，至於ToTo第三次出賽，之前最好成績第四名，希望今年能夠打入三甲！

腹肌明顯的黃榕透露現時腰圍19吋，是人生最幼時刻，脂肪比例只得5.6%，ToTo透露最近一個月前才決定參加，即減去10磅，現時腰圍23吋，脂肪比例16%，也相當Fit！她更表示瘦人不瘦胸，因每周堅持按摩胸部及食木瓜等豐胸食物，反觀黃榕上圍跌了兩Cup，單身的她笑說：「依家冇咗胸，可能要搵啲沉迷肌肉嘅男士。」

她們均表示近日為比賽付出甚多，黃榕透露身體狀況出混亂：「近排成日失眠同埋冇記性，每日迷迷糊糊淨係諗食咩同埋做運動，女性周期都有影響，連續七日都未停。」ToTo亦表示生理周期混亂，比賽撞正月事，但相信是心理壓力太大，完成比賽後會回復正常。

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