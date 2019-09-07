TGC花生騷　橫濱流星齋藤飛鳥脷鬥脷

日本前幾年流行玩壁咚，不過近日就興起玩「呻脷」，事關忽然「呻脷」剎那間好可愛。日本型男橫濱流星出席節目時就經常玩「呻脷」，贏得唔少女粉絲的尖叫。

今日在埼玉Super Arena舉行的《第29屆Tokyo Girls Collection 2019 AUTUMN/WINTER》時裝騷，橫濱流星再次大玩呻脷，引得全場3萬粉絲尖叫不停。而乃木坂46主將齋藤飛鳥同場行天橋時，亦玩「呻脷」呢一招，反應雖然不及橫濱流星，但就獲不少粉絲讚可愛。

其實除了橫濱流星和齋藤飛鳥，今次花生騷邀請不少紅星和名模，以及女團乃木坂46、欅坂46、日向坂46、IZ*ONE成員行Cat Walk，場面星光熠熠。出席的紅星包括乃木坂主將白石麻衣、欅坂46主將平手友梨奈、IZ*ONE主將宮脇咲良、吉澤亮、飯豐萬理江、新木優子、中川大志、大政絢、池田依來沙、桐谷美玲、木村有希、濱邊美波與北村匠海、新田真劍佑與女星吉川愛等。還有南明奈與老公濱口優婚宴後首次行花生騷，上月與圈外男子新婚的新川優愛，她戴上12億日圓珠寶亮相，閃爆全場，她們齊獲觀眾送上祝福。