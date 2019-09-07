霆鋒搞月餅試食會　楊受成「亂入」晒演技

中秋節將至，藝人謝霆鋒帶備兩盒自家品牌月餅返英皇公司舉行「月餅試食大會」，不過就被經理人霍汶希（Mani）於自己的社交網絡出post「取笑」:「謝大廚真係好大方，帶咗兩盒月餅畀英皇娛樂百幾位同事食，切成薄片嘅迷你月餅我都係第一次見咋。」在Mani帶領下，陳家樂亦係試食員工之一，不過當霆鋒切好準備給家樂時，家樂一面尷尬地說：「我唔食得呀，Mani唔畀我食，Mani要我減肥。」霆鋒就話：「一嚿半嚿啦，要知道食好嘢係抵肥嘅。」得到大師兄「加持」，Mani亦都開綠燈讓家樂試食，一食落口，家樂表示好開心，不過原來錯重點，他開心的原因其實是：「我今日係第一次同大師兄講咁多嘢！」十分搞笑。

李靖筠唔敢摸霆鋒面珠仔

隨後輪到小師妹李靖筠（Gladys），原來這次是Gladys第一次見到霆鋒真人，Gladys立即變成小fans，Mani還叫Gladys摸大師兄:「摸吓佢呀，摸佢塊面啦，唔驚啦，佢唔會打你㗎，雖然佢揸住把刀。」不過害羞的Gladys始終不夠膽，最後還是靠Mani出手，捉着Gladys的手摸霆鋒的臉，Gladys頓時「紅都面晒」。

楊受成博士亂入晒演技

最後霆鋒跟正在開會的英皇集團執行董事楊政龍及英皇娛樂集團行政總裁許佩斯派餅，不過最驚喜的就係突然「亂入」的英皇集團主席楊受成博士，霆鋒拎起月餅說：「特登返嚟送盒我嘅月餅畀你。」老闆「驚喜地」說：「嘩，多謝。」最後二人攬攬，十分有愛。片段出街後，不少網民都大讚楊博士搞笑兼有戲。

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