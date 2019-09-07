麥子樂自認廚藝了得：得3個女人試過

藝人麥子樂於新片內扮演廚師，原來現實生活中他亦自誇煮得一手好菜：「我煮蘑菇湯，包你一飲愛上我！直至依家我都係煮個畀三個女人試，就係自己媽咪、佘詩曼同周家怡嘞！（冇女朋友試過？）依家專心事業，同埋唔會冇端端叫女仔返屋企。」他又指由於麥母煮得一手好菜，自己師承媽媽亦不失禮街坊，且謂：「煎牛扒同蒸魚我都好灑家。（諗住開餐廳？）暫時冇諗過，將來先算啦。」他透露手頭上有一套劇集及一套電影正在接洽中。

譚耀文特意抽空捧場，提到劇情催淚，他說：「帶定紙巾入場嘞，我都易喊，份人比較感性，如果有需要，用埋條呔（抹眼淚）啦。」稍後他將會街同張繼聰和張智霖等拍攝賀歲片：「成套戲都搞笑嘅。（覺得自己有喜劇細胞？）我幾戇居㗎，反而扮惡嘅角色唔係自己，咁啲十幾年我都要照顧小朋友，掌握到氹人歡笑嘅技巧。」

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