囡囡係家中霸王！陳柏宇搞到頭都大

歌手陳柏宇（Jason）聯同師妹葉巧琳出席《愛心滿東華慈善晚會》演出，身為父親的Jason提到寶貝女Abigail已懂得撒嬌扭計，只要她想要的東西就要得到，否則就會出「喊功」，他謂：「好似佢同媽咪坐車，佢想玩電話，媽咪唔畀佢，佢就不停喊，喊到落車先收聲，因落車就有其他嘢玩。」

講到是緊張爸爸，女兒想要都會給她？柏宇則謂：「又唔會喎，睇佢想攞啲乜，例如電話佢係知乜嚟，咁我就睇情況未必畀，如果喺想接觸啲新事物就會畀嘅。」他稱和太太教女兒方式都是互補，某些事他可能較寬鬆時，太太可能某些事就會謹慎點，兩夫妻都會因女兒的一些事情起拗撬，他謂：「例如畀唔畀阿女落地玩，或者飲奶嘅問題，有時阿女拖到9點先至飲完奶，到10點老婆又話夠鐘畀阿女飲奶，咁食完冇幾耐阿女當然飲唔到啦，老婆又話驚阿女會餓醒。」

不過Jason指這些都是小拗撬，有時會拗贏，有時不想變鬧大交，就會講完便算。問會否給些難吃來整蠱女兒？他笑謂：「阿女依家已經食啲好難食嘅嘢，即係食紙巾又咬卡紙，乜都咬，我要喺佢個口撩番出嚟。」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。