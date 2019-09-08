搞喊劍橋博士生！張雨綺認衰自嘲唔識假笑

內地女星張雨綺近日參演旅行真人騷《各位遊客請注意》，帶領一組素人去旅行，發掘明星旅遊時鮮為人知的真本性。節目播出後，身兼導遊及隊長的她果然露真章，不但沒負起「排難解紛」的重任，還帶頭搞事玩「語言欺凌」，「玩謝」同組素人、現為劍橋博士生的王婧宜。

網民鬧爆喊打

事緣旅程第三日，食飯期間有成員大呻9日旅程太長，又以「你懂的」為原因暗指討厭愛出風頭、經常無禮插話的王婧宜，之後有人提議玩「遊戲」選出最不喜歡的人，王婧宜似乎「聞到味」即時Say No，但張雨綺竟舉腳贊成︰「我覺得要虛心接受意見，要付出一點代價，才能成為更好的自己。」結果「遊戲」中，王婧宜受盡語言攻擊，當高票當選時不禁委屈落淚。張雨綺最後打圓場緩和氣氛，但仍被網民鬧爆，指她當初支持「遊戲」已是火上加油，曾被指以感情炒作新聞的她，應對語言暴力感同身受，亦有人不屑她私下對王婧宜不尊重，曾爆響口說：「真的想打你一頓！」

自嘲以後只說「寶寶加油」

事後張雨綺於微博以自嘲口脗補鑊︰「前段時間拍戲一直沒時間看節目，最近看了……看完以後我也想罵那個叫張雨綺的沒心沒肺的，以後誰遇問題誰攤上事了，就遞杯溫水拉盒紙巾然後說句寶寶加油！你叨叨叨那麼多幹嘛？你不知道自己在錄！節！目！嗎？」更忍不住「自插」︰「從業這麼多年，連個假笑都沒學會，真是被你氣死！」不過，這番「真情表白」沒贏到半點同情分，網民依然唔收貨，對她在不適當時候仍為自己戴上「出污泥而不染」的光環甘拜下風！

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