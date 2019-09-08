泳兒重感冒死頂唱Live：我唔識咪嘴

歌手泳兒和師妹李靖筠出席《愛心滿東華慈善晚會》演出，即將10月開演唱會的她，近日不慎患上重感冒，為免加重病情，原本準備穿吊帶裙示人的她，只得在入面多穿一件長袖衫，還在背部貼了兩個暖包，希望快快病好順利開騷。泳兒表示大會亦好體諒，得悉她身體不適提議她可以「咪嘴」演唱，不過她就堅持唱現場：「我係唔識咪嘴怕咪唔好，寧願唱得有瑕疵好過。」她表示近日已忙於為演唱會排練及選歌，尤其跳舞方面，別人用一日時間練到，她可能要花十倍間先得。講到師姐容祖兒上載了坐輪椅及在膝頭抽出了兩盤黃色的液體。泳兒不禁說：「做歌手，佢真係瞓身演出，為咗個騷唔想觀眾失望點都要頂硬上，所以，對比祖兒自己只係好小事，祖兒係一個好好學習對象，希望佢早日康復。」

另外，賭王何鴻燊三房兒子何猷啟以東華三院總理出席晚會，因日前他宣布太太再度懷女B，不過，猷啟面對傳媒只肯拍攝未有接受訪問。

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