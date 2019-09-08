威尼斯閉幕：《小丑》奪最高榮譽金獅獎

《第76屆威尼斯電影節》舉行閉幕禮，由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演、Todd Phillips執導的DC超級英雄片奸角「小丑」獨立外傳《JOKER小丑》（Joker），奪得最高榮譽「金獅獎」。

Todd Phillips致詞時先多謝電影公司：「多謝華納同DC行出安全領域，畀我同呢套電影一個咁大膽嘅自由度。」他繼而多謝跟他一起上台的男主角華堅：「冇華堅馮力士就冇呢部戲。華堅係我認識最威猛、最聰明同最開明嘅獅子。多謝勁有才華嘅你信任我。」

而因為1978年強姦未成年少女潛逃的導演波蘭斯基，雖然早前被擔任評審團主席的阿根廷女導演Lucrecia Martel揚言杯葛，但最後亦憑作品《An Officer and a Spy》奪得等同亞軍的評審團大獎，由主演的法國女星Emmanuelle Seigner代領。

至於憑《蘭心大劇院》爭影后的中國女星鞏俐，最後敗給《Gloria Mundi》法國女星Ariane Ascaride。

《第76屆威尼斯電影節》部份得獎名單：

金獅獎（最佳電影）：Todd Phillips《JOKER小丑》（美國）

評審團大獎：波蘭斯基《An Officer and a Spy》（法國）

評審團特別獎：Franco Maresco《The Mafia is No Longer What it Used to Be》（意大利）

最佳導演銀獅獎：Roy Andersson《About Endlessness》（瑞典）

最佳男演員：Luca Marinelli《Martin Eden》（意大利/法國）

最佳女演員：Ariane Ascaride《Gloria Mundi》（法國）

最佳新演員：Toby Wallace《Babyteeth》（澳洲）

最佳劇本：《繼園臺七號》（香港）