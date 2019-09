威尼斯閉幕：《小丑》奪最高榮譽金獅獎

《第76屆威尼斯電影節》舉行閉幕禮,由華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演、Todd Phillips執導的DC超級英雄片奸角「小丑」獨立外傳《JOKER小丑》(Joker),奪得最高榮譽「金獅獎」。

Todd Phillips致詞時先多謝電影公司:「多謝華納同DC行出安全領域,畀我同呢套電影一個咁大膽嘅自由度。」他繼而多謝跟他一起上台的男主角華堅:「冇華堅馮力士就冇呢部戲。華堅係我認識最威猛、最聰明同最開明嘅獅子。多謝勁有才華嘅你信任我。」

而因為1978年強姦未成年少女潛逃的導演波蘭斯基,雖然早前被擔任評審團主席的阿根廷女導演Lucrecia Martel揚言杯葛,但最後亦憑作品《An Officer and a Spy》奪得等同亞軍的評審團大獎,由主演的法國女星Emmanuelle Seigner代領。

至於憑《蘭心大劇院》爭影后的中國女星鞏俐,最後敗給《Gloria Mundi》法國女星Ariane Ascaride。

《第76屆威尼斯電影節》部份得獎名單:

金獅獎(最佳電影):Todd Phillips《JOKER小丑》(美國)

評審團大獎:波蘭斯基《An Officer and a Spy》(法國)

評審團特別獎:Franco Maresco《The Mafia is No Longer What it Used to Be》(意大利)

最佳導演銀獅獎:Roy Andersson《About Endlessness》(瑞典)

最佳男演員:Luca Marinelli《Martin Eden》(意大利/法國)

最佳女演員:Ariane Ascaride《Gloria Mundi》(法國)

最佳新演員:Toby Wallace《Babyteeth》(澳洲)

最佳劇本:《繼園臺七號》(香港)