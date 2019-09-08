東方日報C1：古佩玲成攔路虎黃嘉雯Fit爆爭后冠

十位候選港姐昨日穿上泳裝綵排，同時頒發網民選出的心水佳麗，古佩玲以176萬票數勝出，她揚言發動家人及朋友「大包圍」投票，如今獲獎，入三甲信心大增。至於大熱佳麗黃嘉雯、王菲及楊詠彤齊齊展現勻稱身段，名花有主的黃嘉雯呻近日缺乏休息，男友有機會於決賽前夕陪她輕鬆一番，更預告對方今晚親臨現場支持。

《2019香港小姐競選決賽》今晚於將軍澳電視城舉行，十位候選佳麗昨日穿上比堅尼泳衣進行綵排，同場宣布網民透過網上平台選出的心水佳麗，古佩玲以176萬票數，力壓獲57萬票的蔡嘉欣成為冠軍，由上屆港姐冠軍陳曉華頒發獎項。

捱夜綵排眼腫腫

雖然有獎在手表現開心，但古佩玲眼腫腫，狀態麻麻，她坦言前晚捱夜綵排所致：「聽日唔會咁，會做多啲運動排水。」對於被網民選為心水佳麗，並以大比數拋離對手，問到是否信心大增？她說：「係會嘅，希望入到三甲。（屋企人有冇幫手投票？）成家同全部朋友都有。」

至於大熱門黃嘉雯、王菲及楊詠彤身形弗爆，狀態大勇，蔡嘉欣則繼續以化妝品遮左腳紋身。談到決賽在即，黃嘉雯直言心情緊張，會盡力綵排：「希望可以瞓多啲，呢排都唔夠休息，都有重溫近幾年嘅決賽片段。（男友一陣會唔會陪你輕鬆吓？）有機會，但唔知，因為應該排到好晏。（男友去現場支持？）都會，得兩張飛，另一張畀家姐。」問到可有信心入三甲？她說：「希望，冇諗太多，做好自己就得。（今年冇咗試戴后冠。）綵排就有，但唔緊要，到時戴真嗰個囉，個個都想嘅。」

王菲自認冇急才

早前面部生粒粒的王菲已有好轉，表示隨着比賽日子逼近，心情緊張，加上連日來密集式訓練，相當疲累：「最擔心問答環節，呢排都有翻睇以前嘅港姐片段。（有冇急才？）就係冇，到時答唔到就笑，或者跳番Part舞囉！」楊詠彤亦呻攰兼全身乏力：「同自己講要留力畀聽日，其實已經不停食嘢保持狀態。（你生得最高，覺得有優勢入三甲？）我嘅高度喺佳麗入面係有啲懸殊，但大家實力好平均，之前才藝表演都好出色，相信係搶分位。」至於廖倬竩明顯清減不少，惟上圍依然豐滿，於佳麗之中最為凸出。問到會否覺得有優勢？她笑說：「唔知，要睇評判點睇。」並自爆與司儀鄭裕玲同於本月9日生日，寄望獲得好成績，作為最佳生日禮物。

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