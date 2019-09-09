難頂網民圍攻　范瑋琪刪除撐失婚梁靜茹Po

歌手梁靜茹尋日宣布同結婚9年嘅老公趙元同（Tony）已簽字離婚，其實呢個消息之前都傳過，雖然當時佢哋否認，但係好姊妹范瑋琪透過經理人表示：「這麼好的朋友，隱隱約約有聽說啦！」搞到離婚事件愈嚟愈複雜，唔少網民鬧范瑋琪多嘴，做得好姊妹呢啲事就更加應該低調處理，默默支持先至係最好選擇，結果范瑋琪就得到一個「大嘴巴」嘅罪名。

喺梁靜茹宣布離婚之後，范瑋琪喺微博發文話：「我從來不是大嘴巴！保護！永遠……保護你，守護你，陪伴你 ～愛你。」明顯係回應「大嘴巴」事件希望洗脫罪名，不過網民似乎唔太認同佢嘅講法，留言反問：「你咁樣都唔算係大嘴巴？」仲有人話佢根本喺度刷存在感，唔知係咪太多負評留言，范瑋琪隔咗冇耐就刪咗呢個Po。唔少網民轉陣地去佢嘅其他社交網留言，繼續追擊除咗笑佢係「先知」之外，仲用暗諷方式留言話：「范范加油我們愛你，要相信你的嘴巴是最大的哦！」睇嚟范瑋琪想洗甩呢個罪名都唔係易事。

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