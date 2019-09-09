受陳偉琪啟發！「池美麗」首晒性感照

劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演「池美麗」嘅鍾凱琪，身形一向畀人「肥妹仔」嘅感覺，更曾慘被網絡欺凌。尋日佢喺社交網上載一張泳衣照，不過出面就披咗件外套，相中佢擺出回眸動作，畫面夢幻。佢仲透露因受到「細龍太」陳偉琪（Vicky）嘅啟發，先鼓起勇氣向大家分享呢張靚相，事緣尋日Vicky晒泳衣照卻被網民嫌肥。佢留言：「雖然自己好鍾意，不過...考慮咗好耐貼唔貼出來！始終沒有nice body，費事嚇親大家！不過見到細龍太咁靚嘅相貼出嚟，我都好希望大家stop bullying（停止欺凌）！雖然沒有亮麗嘅外表，但每個人也是為自己而活着的。 任何體態都可以擁有屬於自己嘅生活！」

佢仲自言以Vicky嘅身形為目標：「我會以Vicky為目標好好減肥！ps,呢張都好似係我第一張泳衣照貼出嚟！希望唔好嚇親大家，貼出嚟係需要好大嘅勇氣。」

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