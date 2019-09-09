羅拔迪尼路狂寸艾力寶雲　火爆到會打自己

由美國搞笑頻道Comedy Central舉辦的年度「寸」燒大會舉行，今次被「寸」對象是美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin），金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）是上台嘉賓之一，夠晒份量！

艾力惡名昭彰的臭脾氣，成為當晚熱門題目之一，羅拔以艾力打狗仔隊的新聞大開玩笑：「我見過佢搵手機自拍時，打咗自己塊面。」不過羅拔亦幽其他嘉賓一默，表示：「我喺度做乜X嘢？在場其他人個名連維基百科都搵唔到。」羅拔亦借另一嘉賓Caitlyn Jenner變性為女人，發表性別平權宣言：「Comedy Central等你做完手術先請你，相對男人，可以畀少20%人工。」

童年時曾被艾力於電話錄音大罵是「死蠢豬」的23歲女兒愛爾蘭寶雲（Ireland Baldwin），亦上台「報復」老竇，表示：「咁多年嚟係你侮辱人，依家輪到你受返。」她借捧母親金碧辛嘉（Kim Basinger）來踩老竇成就有所不及：「作為一個傳奇影星個女係唔容易……但我唔係嚟呢度講我媽咪同佢嘅奧斯卡獎。」又寸老竇非常疏離：「對我嚟講，呢個係一半時間出現喺我生日派對嘅人。」不過最後愛爾蘭與艾力大力熊抱，證明父女情未變。