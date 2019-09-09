為環島游喪操水！方力申扣喉連嘔四次

香港泳隊出身嘅方力申（Alex）為慈善即將喺11月挑戰環島游，45公里長，差唔多要游12粒鐘，對佢嚟講係極限挑戰！最近佢已經積極備戰，一星期練六次水，真係辛苦到堅嘔呀！

佢喺社交網上載咗兩條片段，一開始佢就話：「大家好，仲有差唔多兩公里就到淺水灣，兩公里之前我同佢哋（隊友）講咗Bye Bye…」佢續解釋其實唔應該自己一個游，因為怕有危險，但真係好頭痛，喺海上等嘅話痛楚會加劇會更頭暈，又會曬到面痛，所以寧願慢慢游，之後佢就話：「再等呢我唔掂我會嘔…似乎我依家都可以嘔喎！」

到第二段片，就見到佢用手指扣一扣喉，即時噴射式嘔出，扣足四次喉嘔足四次，畫面夠晒震撼！佢留言話：「游到嘔：Warning... 以上片段會引起觀眾不安 #容易脫水容易中暑容易嘔 #點解我要咁辛苦 #同情我請捐款」網民都為佢打氣，預祝佢順利完成挑戰，不過都有人擔心會唔會污染海洋呢？

事後，方力申在社交網上載邊敷面膜邊感謝各界關心的短片，他說：「除咗屎尿屁之外，大家連嘔都咁鍾意睇，哈哈！依家我最需要係眠一眠同敷mask補濕。」

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