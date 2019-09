打出國際嘅陳鈺芸(JuJu)10月1日與荷里活導演司徒永華(Antony)喺美國洛杉磯舉行婚禮,尋日佢就舉行Bridal Shower(婚前派對)告別單身!

準新娘子着上白色吊帶衫,又戴咗個后冠,十足十出嫁咁!佢留言:「3 more weeks from Miss Chan to Mrs Szeto 👰🏼(仲有三星期,由陳小姐變做司徒太太」

