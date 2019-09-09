為胡曦文宣傳新唇膏　溫碧霞大晒心形靚嘴

溫碧霞（Irene）擁有「大美人」的稱號，平時衣着打扮就已經走在潮流的尖端，為女士們帶來時尚潮流的指標。而美女企業家胡曦文（Chrsity）一直而來從世界各地引入不同的潮流奢侈產品，最近投資的法國品牌，當中推出的新唇膏系列，更請來好友Irene一同拍攝廣告硬照和宣傳片，主題是新一代女性。

Christy表示與Irene相識多年，大讚對方直頭是新一代女性典範：「佢人又靚又有女人味，敢作敢為、好有個性，加上有個心形嘴。佢雖然好忙，但一叫佢就答應咗我，好開心今次大家可以合作！」

試過新款唇膏後，就連Irene都讚不絕口說：「唇膏的設計非常特別，用雲石紋再配上玫瑰金開關，滋潤、可以keep住12小時，超級Bling Bling的，試過很多唇膏都沒有那麼閃耀的效果，又水漾。平時選舉的護膚品同唇膏都好嚴格，一定唔要有害的化學劑，否則會傷害到咀唇變黑同埋暗啞，又會有乾紋。」

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