仔仔送吻！呂慧儀生日張景淳送乜？

藝人呂慧儀、單立文（豹哥）、滕麗名、湯盈盈、張景淳、袁文傑、林淑敏、許家傑、蘇韻姿、林凱恩等，現身電視城為熱播處境劇《愛．回家之開心速遞》造勢，席間宣布「添食」至900集，全體拍手歡呼！

添食當生日禮物

呂慧儀甫受訪大呻：「係豹哥用月餅『車』我先㗎！（平時都係玩得咁癲？）我哋係一家人，打者愛也、愛者打多幾吓！（拍戲都會咁玩？）會玩，多數都係為咗度戲鬥嘴，豹哥成日爆肚搞到我NG，我笑點低，不過好開心，我哋責任係發放歡樂、正能量。」講到「添食」至900集，她開心比喻為「長長久久」好意頭，問到可有信心超越《真情》劇數？呂慧儀指：「如果我哋乖乖哋跟住丹爺（劉丹）嘅話，都應該可以，靠幕前、幕後同事，大家一齊努力！（添食都算係你其中一份生日禮物？）都係，第3年喺劇組過生日，就好似同屋企人慶祝咁。」

問到仔仔「蟹籽」有何表示？她冧爆話收到一個Birthday Kiss及花：「佢知我鍾意花，咁啱喺外國生活嘅屋企人飛返香港同我慶祝，就帶咗佢去買花畀我，之後一齊食咗餐飯，難得團聚。」問到緋聞男友張景淳何有送禮？呂慧儀笑話：「一句生日快樂同一張生日卡。（冇獻吻？）梗係冇啦！（生日卡寫滿情話？）冇。」至於問到前夫黃文迪有送上祝福？她即落閘封口：「唔答啦。」

另外，適逢中秋節，眾人分組整月餅應節，期間由豹哥帶頭開展「麵粉戰」，大部分女藝人都無一幸免，其中呂慧儀瞬間化身「鍾無艷」，半邊面都有白麵粉，相當爆笑！不幸遭殃的盈盈，即刻向豹哥發射蓮蓉反擊，呂慧儀亦快手拎起月餅進攻，縱使兩女一齊夾攻，身手敏捷的豹哥都能靈活「靚擋」！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。