差40年冇代溝！欣宜向泰迪羅賓訴心聲

由樂壇前輩級人馬泰迪羅賓Teddy Robin主持的香港開電視節目《點指Bang Bang》，首集Teddy請來鄭欣宜擔任「頭炮」嘉賓，大談演藝事業的心路歷程，欣宜還自爆到今時今刻對自己的外表依然有點不安全感。

Teddy與欣宜年齡雖然相差逾40載，但二人碰頭毫無代溝，無所不談，Teddy表示欣宜媽媽很喜歡他的歌聲，而且很愛錫他，又大讚欣宜遺傳了媽媽得天獨厚的基因，既唱得又演得，成為兩棲藝人，欣宜聞言表示十分感動：「在音樂方面，有很多類型嘅歌都想嘗試，我喜歡模仿，記得12歲左右，看到張惠妹演唱會嘅鐳射影碟後，有種好奇怪嘅感覺，雖然唔明白唱緊乜，但就感動到想喊，於是我就模仿佢唱歌，亦啟發咗我對唱歌嘅興趣同鑽研。」

提到演戲路上，欣宜透露08年拍攝她首個處境劇，屈指一算拍戲超過10年，她自言最希望嘗試演奸角或八婆角色，她笑說：「因為覺得自己會做得入型入格！」

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