落選港姐有咩講？蔡嘉欣開心有好友支持

新一屆香港小姐賽果已經塵埃落定，比賽總是有勝有負，有人歡喜有人愁。大熱倒灶的蔡嘉欣今日在社交網上載綵緋習訓時的相片，並發文表示：「25歲遇到更好的自己來做出自我勉勵。」及後，她再上載一班好友的合照，寫下：「一返到屋企就有佢地（哋）等我，太開心了，最愛我的朋友們。」看來她心情未有受到落選而有很大影響。

另外，當晚表現同樣不俗的梁敏巧，則在社交網發長文講及參選的感受：「由細到大都想做個有影響力嘅人，但係因為怕醜同無自信，大個後用文字表達自己。三個月前喺我生日之前，我同自己講要突破自己，所以決定參選，能夠上到台已經贏咗架（㗎）啦。」她表示要多謝幫過她和鼓勵過她的每一個人，表示今次參選感受到愛，還表示要特別多謝父親，當她表示要減肥食雞胸的時候，即刻買了廿磅雞胸給她。

此外，廖倬竩亦表示雖然未有獎項，但能夠參與其中已感到滿足：「好榮幸能夠參加香港小姐競選，呢個難得嘅機會令我增添好多寶貴知識，體驗到香港人勤力、專業同做到最好嘅精神。亦好感謝身邊嘅親友、同事同網上嘅支持者，對我嘅支持同愛戴，藉此衷心多謝你地每一位，令我能夠踏上香港小姐呢個舞台，人生從此展開新嘅一頁。」

而謝采芝則發英文長文指從未有想過踏上如此大的舞台，並為成千上萬的人表演：「雖然我沒有獲勝，但這是一次了不起的經歷，我不僅成長為一個人，而且還有機會見到許多了不起的人。感謝所有支持我的人，並在整個旅程中給予我鼓勵。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。