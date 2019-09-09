同男友切磋球技　JW自爆處女下海拍劇

歌手王灝兒（JW）今日在商業大廈內Busking為踩單車唱歌籌款活動揭開序幕，她稱小時候經常與同學到沙田科學園踩單車，是童年回憶，問到是否運動健將？JW自言讀書時是羽毛球及網球校隊，但網球就從未贏過比賽，她解釋：「我小時候每星期都會同爸爸媽媽打網球，但只係搓波性質，所以我唔叻開波，每次比賽都係輸在開波。反而羽毛球比賽有贏過，當年讀大學參加比賽好慘，華人學生冇人肯出賽，得我同我朋友肯，我哋好有義氣，打完單打又打雙打，所以好攰。」

至於可有跟男友一齊做運動，JW大讚男友打乒乓球了得，是她的教練，兩人不時切磋球技：「我都學得好快，邊個輸咗要懲罰做仰臥起坐，但通常都係我輸。」另外，她自爆將會首次客串劇集，為了上鏡更好看，最近都不敢吃得太多，笑言：「食嘢要Clean（清淡）啲，做運動要癲啲。」

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